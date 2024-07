Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți turiști romani aflați in zona Izmir – Kușadasi din Turcia au fost evacuați preventiv din unitațile de cazare in contextul incendiilor de vegetație izbucnite in zona. Oamenii au notificat Consulatul General al Romaniei.

- MAE a anunțat luni, in contextul incendiilor care afecteaza regiuni din Grecia si din Turcia, ca in Republica Elena nu au fost primite solicitari de asistenta consulara, dar ca turisti romani au fost evacuati temporar din hoteluri din cauza incendiilor din regiunea Izmir – Kusadasi. Aceștia au revenit…

- Garda de Coasta din Grecia ar fi provocat moartea a zeci de migranți in Marea Mediterana, pe o perioada de trei ani, inclusiv a noua dintre acestia care au fost aruncați in mod deliberat in apa, potrivit unor martori citați de BBC. Cei noua se numara printre cele peste 40 de persoane despre care se…

- Un turist olandez disparut a fost gasit mort sambata dimineata, pe insula Samos, in estul Greciei, a anuntat presa locala. Este ultimul dintr-o serie de cazuri recente in care turisti din insulele grecesti au murit sau au disparut. Unii, daca nu chiar toti, plecasera in drumetii pe canicula, relateaza…

- Masele de aer fierbinte situate deasupra Africii de Nord și a centrului Mediteranei se indreapta spre est și vor determina o amplificare a temperaturilor, ajungand pana la 45 de grade Celsius in anumite regiuni din Grecia și Turcia. Cele mai mari temperaturi sunt anticipate miercuri și joi, inainte…

- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, fiind acuzat ca a racolat fete pe care le-a obligat sa se prostitueze in afara tarii, a fost reales la scrutinul din 9 iunie. El a obtinut cel mai mare numar de voturi – peste 60 de procente – in trei…

- Romania se afla pe locul 25 din cele 27 de state ale Uniunii Europene intr-un clasament al prosperitații, realizat de grupul bancar Erste și care ia in calcul parametri economici și de dezvoltare sociala. Pe primele trei locuri din UE sunt Suedia, Irlanda și Danemarca. Statele de pe ultimele doua locuri…

- Cele aproape 60 de persoane care au fost evacuate dupa surparea strazii din Slanic se pot intoarce la casele lor dupa aproape trei saptamani, a decis marti Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a stabilit ca zona surpata este…