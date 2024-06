VIDEO. Incendii de proporții în Turcia: Cinci oameni au murit. Sunt zeci de răniți Incendii puternice de padure, cu urmari devastatoare, in sud-estul Turciei. Mai multe persoane au murit, alte zeci fiind ranite. Peste 30 de ambulanțe au fost trimise la fața locului. ????Huge fires raged last night between Mardin (Merdin) and Diyarbakir (Amed) in southeastern Turkey, rapidly spreading to residential areas, with citizens reporting at least five […] The post VIDEO. Incendii de proporții in Turcia: Cinci oameni au murit. Sunt zeci de raniți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

