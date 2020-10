VIDEO - Încasările filmului “30 de ani și 15 minute” vor fi donate în scop caritabil Documentarul ”30 de ani și 15 minute” este un manifest, un altfel de protest, un semnal de alarma. Ștefan Mandachi, autorul filmului, declara ca va dona incasarile obținute din vanzarea biletelor pentru sprijinirea victimelor accidentelor rutiere dar și catre alte cauze in care crede. Dupa premiera din luna august, avuta in cadrul TIFF Cluj-Napoca prin 2 proiecții sold out, filmul documentar ”30 de ani și 15 minute” și-a inceput calatoria prin țara. A poposit in gradini de vara, in cinematografe, printre oameni, ducand cu el un singur mesaj, extrem de puternic: inca avem nevoie de autostrazi,… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul ”30 de ani si 15 minute” este un manifest, un altfel de protest, un semnal de alarma. Stefan Mandachi, autorul filmului, declara ca va dona incasarile obtinute din vanzarea biletelor pentru sprijinirea victimelor accidentelor rutiere dar si catre alte cauze in care crede, informeaza…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca va fi gazda, in 19-20 septembrie 2020, a unui targ caritabil, in aer liber, unde va avea loc o strangere de fonduri, dar și vanzare de produse (haine, carți, jucarii etc). Fondurile rezultate din aceasta acțiune vor fi donate…

- Antreprenorul sucevean Stefan Mandachi a anuntat, joi, 6 august ca se va muta la Cluj-Napoca. Omul de afaceri devenit cunoscut pentru campania #SiEu „Romania vrea autostrazi” a facut anuntul dupa ce si-a lansat la TIFF „30 de ani si 15 minute”, film documentar despre infrastructura din Romania.

- Romania este foarte deschisa cand vine vorba despre susținerea Republicii Moldova. Liderul Grupului de Inițiativa Basarabeana din Cluj-Napoca, Daniela Neagu, a desfașurat, in parteneriat cu TVR Cluj, o ampla campanie de colectare de ajutoare pentru moldoveni, in contextul pandemiei

- Rehizorul Tudor Giurgiu a declarat vineri, 31 iulie, la gala de deschidere a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, ca, in cadrul evenimentului, filmul documentar ”Colectiv” va avea o proiecție speciala, saptamana viitoare.”Daca nu ati vazut filmul documentar romanesc…

- Filmul "30 de ani și 15 minute", realizat de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi, inițiatorul campaniilor "Și eu!#", "Romania vrea autostrazi" și al primului metru de autostrada din Moldova, va avea premiera saptamana viitoare, in cadrul celui mai cunoscut ...

- Documentarul „Totul nu va fi bine”, regizat de Adrian Pirvu si Helena Maksyom, va avea premiera mondiala la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), in sectiunea „Zilele Filmului Romanesc”.Evenimentul, ajuns la a 19-a editie, va avea loc anul acesta intre 31 iulie si 9 august,…

- Dan Chisu a vorbit, la „Marius Tuca Show” despre provocarile profesionale din perioada epidemiei, atunci cand a fost nevoit sa amane lansarea filmului „5 Minute”. Regizorul marturiseste cum s-a nascut si, ulterior, cum a fost pusa in practica ideea filmului „9 povesti de dragoste si ura in izolare”.Dan…