Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a explicat, luni seara, la Guvern, care au fost cauzele tragediei produse la Spitalul “Victor Babeș”, din Capitala. Principalele declarații ale lui Raed Arafat: Vreau sa sublinez clar ca ce spun acum poate sa fie…

- Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Hotararea de Guvern prevede reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile…

- Prim-ministrul Florin Cițu a scris, pe Facebook, ca masurile de inchiedere a magazinelor la ora 18 și de interzicere a circulației dupa ora 20, pe care Guvernul Cițu le-a adoptat joi, nu vor intra in vigoare de vineri, deoarece nu avem timp “sa ne pregatim”. Florin Citu 3min Precizari referitoare…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. “A fost aprobata lista tarilor, zonelor sau teritoriilor…

- Duminica, 14 martie, a intrat in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Autoritațile au inasprit restricțiile. Deplasarea in afara locuinței este prelungita cu o ora. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in…

- Romanii vor avea carte de identitate moderna, la standarde europene. Hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil a fost luata in ședința de Guvern de miercuri, iar din luna august, romanii vor putea solicita noua carte de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, pe 10 martie, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței. CNSU a propus ca interdicția sa…