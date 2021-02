Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova a prezentat rezultatele unui studiu sociologic in care a intrebat un grup de respondenți daca ar accepta sa fie vaccinați impotriva COVID-19. Potrivit datelor colectate de asociație 56,2% din respondenți spun ca nu se vor vaccina impotriva…

- Autoritatile de la Vatican le-au transmis angajatilor ca risca sa isi piarda locurile de munca daca refuza sa fie vaccinați impotriva COVID-19 fara sa prezinte motive medicale legitime, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Dupa ce dimineața, noi.md scria despre faptul ca mai multe cadre medicale de la un spital din capitala refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19, la adresa redacției a venit un al mesaj de la medic care spune ca o așa situație se intilnește in mai multe instituții medicale din capitala. Mai mult decit…

- La sfirșitul acestei luni in Republica Moldova ar trebui sa inceapa campania de vaccinare impotriva COVID-19. Potrivit Ministerului Sanatații, in faza inițiala va fi vaccinat personalul medical și persoanele din grupurile de risc. {{500398}}In timp ce autoritațile fac planul de vaccinare, mai mulți…

- Autoritatile din judetul Botosani vor cere sprijinul preotilor pentru a-i convinge pe credinciosi sa se vaccineze impotriva COVID-19. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca influenta preotilor in randul populatiei…

- Raluca Turcan a afirmat ca vaccinarea impotriva COVID, alaturi de respectarea masurilor sanitare, este singura cale pentru ca viata tuturor sa revina la normal, in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. „Prima doza de vaccin impotriva COVID-19 a fost administrata astazi asistentei medicale Mihaela…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a primit luni prima dintre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19 in direct la televiziune, la spitalul Christiana din Newark, statul Delaware, si a indemnat populatia sa se vaccineze cind acesta va deveni mai disponibil, transmit DPA si Reuters, citate de Agerpres.…

- Fostii presedinti americani Barack Obama, George W. Bush si Bill Clinton se declara pregatiti sa se vaccineze in mod public impotriva covid-19, cu scopul de a-siincuraja concetatenii sa se vaccineze, relateaza AFP, potrivit news.ro Barack Obama, in varsta de 59 de ani, a subliniat ca are ”intru…