VIDEO. Încă un accident cu TROTINETA în Cluj! Tânărul s-a rostogolit pe strada Republicii

Un tânar s-a rostogolit pe strada Republicii din Cluj-Napoca dupa ce a cazut de pe o trotineta electrica. Acesta a coborât strada cu viteza, iar la un moment dat s-a rezechilibrat și a cazut. Videoclipul a fost postat pe Facebook.

Incidentul de pe strada Republicii nu este unul singular, iar trotinetele electrice reprezinta, de multe ori, un pericol. Un baiat, ce se dadea cu trotineta pe o strada din Cluj, era cât pe ce sa faca accident cu o mașina care circula din sens opus. Copilul nu mergea pe… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

