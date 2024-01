Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii al Hamas din Fasia Gaza a declarat duminica ca un atac aerian israelian a ucis doi jurnalisti palestinieni, scrie AFP.Moustafa Thuraya, un videograf independent care lucra pentru AFP, si Hamza Wael Dahdouh, un jurnalist care lucra pentru canalul Al-Jazeera, au fost ucisi in timp…

- Moustafa Thuraya, un videograf independent care lucra pentru AFP, si Hamza Wael Dahdouh, un jurnalist care lucra pentru canalul Al-Jazeera, au fost ucisi in timp ce se aflau intr-o masina, au declarat ministerul si echipele de salvare.Wael al-Dahdouh, tatal lui Hamza al-Dahdouh, era seful biroului…

- Hamas a anuntat sambata ca nu va mai face schimburi de prizonieri cu Israelul pana la incheierea razboiului. Saleh Al-Arouri, adjunct al sefului gruparii islamiste palestiniene, a declarat televiziunii Al Jazeera ca ostaticii pe care ii mai detine Hamas in Fasia Gaza sunt doar militari israelieni si…

- Israelul a anunțat ca a trimis mai mulți militari și mai multe echipamente in Fașia Gaza, intensificand operațiunea terestra impotriva mișcarii islamiste Hamas. Acțiunile din noaptea de duminica spre luni au avut ca efect eliminarea a zeci de luptatori ai Hamas și țintirea infrastructurii militare a…

- Israelul si-a intensificat ofensiva in Fasia Gaza si avertizeaza ca razboiul sau impotriva Hamas va fi ”lung si greu”, in pofida unor apeluri la o dezescaladare, in fata ”suferintelor intolerabile” ale populatiei civile palestiniene, potrivit Crucii Rosii, relateaza AFP, citat de News.ro. Incepand de…

- O racheta lansata in cadrul luptelor dintre militanții Hamas și Israel a lovit vineri dimineața un oraș balnear egiptean situat la aproximativ 220 km de Fașia Gaza. Racheta a lovit o unitate medicala din Taba, ranind cel puțin șase persoane. Nu a existat nicio revendicare a responsabilitații dupa explozie.…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a transmis joi ca ”aproape 50” de ostatici israelieni detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene de la inceputul razboiului. . ”Brigazile al-Qassam estimeaza ca numarul ostaticilor sionisti ucisi in Fasia Gaza in bombardamente…

- Gruparea extremista palestiniana Hamas, care controleaza Fașia Gaza, a transmis catre postul TV Al Jazeera ca luptatorii sai au intalnit o unitate israeliana de blindate in sud, in apropiere de Khan Younis, in noaptea de duminica spre luni. Hamas a adaugat ca a reușit sa distruga cateva din echipamentele…