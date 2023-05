Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a convocat vineri, 26 mai, diplomați americani de rang inalt pentru a-și exprima „protestul ferm” fața de comentariile consilierului pentru securitate naționala al SUA, Jake Sullivan, cu privire la loviturile ucrainene asupra Crimeei, dupa ce acesta a declarat ca SUA nu a impus…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a comparat miercuri extinderea NATO catre Est cu dorinta lui Adolf Hitler de a ocupa noi teritorii in estul Europei, transmite EFE. „In esenta, expansiunea nesabuita a NATO reflecta aceleasi intentii care au stat la baza politicii lui Hitler ‘Drang nach Osten’…

- Vicepremierul Guvernului Crimeii, reprezentantul permanent al republicii pe langa președintele Rusiei, Gheorghi Muradov, a declarat, intr-un interviu acordat Agentiei RIA Novosti, ca Statele Unite ale Americii, in persoana consilierului președintelui american, Jake Sullivan, prin cuvinte de aprobare…

- SUA face ancheta dupa ce un sistem Patriot a fost avariat de un atac rusesc in Ucraina. Rusia sustine ca l-a lovitUn sistem Patriot fabricat in SUA a fost probabil avariat, dar nu distrus, in urma unui atac in serie cu rachete rusesti care a avut loc in noaptea de luni spre marti in apropierea Kievului,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat luni, 1 mai, ziarului ” The Washington Post ” ca nu a avut nicio discutie cu Casa Alba in legatura cu scurgerea masiva de documente ultrasecrete ale serviciilor secrete americane, calificand dezvaluirile ca fiind daunatoare…

- Reprezentantii Miscarii pentru Dezvoltarea Moldovei s-au intalnit la inceputul acestei saptamani cu Kathleen Ann Kovalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a fost solicitata de ambasada. "Luni, 24 aprilie 2023, la Iasi, am participat, in format restrans, la o intalnire cu doamna…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Anthony Blinken, a anunțat ca urmeaza o mare contraofensiva a forțelor armate ucrainene, ce va incepe in saptamanile urmatoare, intr-un interviu acordat ediției franceze a Ouest-France . De asemenea, el a menționat ca poporul ucrainean este hotarat sa-și elibereze…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Kevin McCarthy, sa viziteze Ucraina pentru a vedea la fața locului situația de de pe teren – o invitație care survine in contextul in care Partidul Republican este divizat in ceea ce privește…