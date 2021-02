VIDEO| În zona nodului rutier Teiuș, frigul nu a stopat lucrările pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2 In zona nodului rutier Teiuș, frigul nu a stopat lucrarile pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2 In ciuda frigului de afara, pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, lucrarile au continuat intr-un ritm bun, cel puțin in zona nodului rutier Teiuș și a pasajului peste calea ferata. La km 26, in zona pasajului peste calea ferata se lucreaza la betonari și la zidurile de spijin, firmele RETTER, BAXCOM și Megazor au ignorat temperaturile scazute și au continuat eforturile pentru a finaliza ultima structura importanta de pe acest segment de autostrada. Astazi, firma RETTER lucra la placa de suprabetonare… Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

Sursa articol si foto: teiusinfo.ro

