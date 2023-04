VIDEO. În ziua de Paști, ucrainenii au respins 45 de atacuri, iar mercenari Wagner au capturat încă două blocuri, în oraşul Bahmut Unitatile rusesti au suferit pierderi grele in aceste atacuri, a anuntat comandamentul armatei ucrainene in raportul zilnic, fara a oferi detalii suplimentare. Nu a fost posibila verificarea informatiilor. Un total de 45 de atacuri rusesti au fost respinse in jurul localitatilor Bahmut si Mariinka, potrivit armatei, care a spus ca linia frontului a ramas neschimbata. […] The post VIDEO. In ziua de Paști, ucrainenii au respins 45 de atacuri, iar mercenari Wagner au capturat inca doua blocuri, in orasul Bahmut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au efectuat aproape 50 de atacuri asupra pozitiilor ucrainene din estul Ucrainei in prima zi de Paști, potrivit unui raport al Statului Major de la Kiev, care arata ca rușii se concentreaza in continuare pe Bahmut, Adiivka, Mariinka. Rușii au raportat ocuparea a doua blocuri in Bahmut,…

- Grupul de mercenari Wagner a capturat inca doua zone din orașul ucrainean Bahmut, a anunțat sambata Ministerul rus al Apararii, transmite The Guardian. „Pe direcția Donețk, cele mai aprige lupte au continuat in orașul Artyomovsk”, a precizat ministerul intr-o declarație zilnica, potrivit Reuters. „Unitațile…

- Uniunea Europeana a adaugat joi organizatia paramilitara rusa Wagner pe lista persoanelor si entitatilor sanctionate pentru „participare activa la razboiul rus de agresiune impotriva Ucrainei”, relateaza AFP. Acest grup de mercenari, care lupta in estul Ucrainei pentru a incerca sa cucereasca orasele…

- Grupul de mercenari Wagner ar putea sa ramana fara o mare parte din forțele sale in urmatoarele saptamani, in condițiile in care pușcariașii care i s-au alaturat ajung la finalul contractelor lor de șase luni, relateaza Euronews, care citeaza o analiza Institutului pentru Studiul Razboiului. O analiza…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Armata ucraineana anunța ca „lupte intense au loc in orașul Bahmut și in jurul acestuia” din estul țarii, forțele rusești desfașurandu-și unitațile mai experimentate, relateaza CNN. „Ocupanții ruși au trimis cele mai antrenate unitați ale companiei paramilitare private (PMC) Wagner și alte unitați regulate…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…