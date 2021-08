Talibanii se dau cu mașinuțele electrice, dupa ce au provocat cea mai mare criza umanitara de dupa Saigon. Imaginea cu talibanii care se amuza in mașinuțele electrice dintr-un parc de distracții din Afganistan a fost distribuita pe rețelele de socializare cu mesajul ca viața revine la normal. Talibanii au aparut ieri in parcul de distracții […] The post VIDEO In timp ce zeci de mii de afgani fug din țara, talibanii se dau cu mașinuțele electrice intr-un parc de distracții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .