- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a inceput in oraș campania de dezinsecție și deratizare. Tratamentele se fac in fiecare seara, incepand cu ora 9 și vor dura 7 zile. Asociațiile de proprietari o sa fie anunțate in prealabil, astfel incat animalele de companie sa nu fie afectate. „Ieri…

- Primarul Capitalei susține ca deratizarea și dezinsecția nu au putut fi facute pana acum pentru ca primaria nu a avut buget.Problema șobolanilor care au invadat subsolurile multor blocuri din București in ultimele saptamani va fi rezolvata „pana saptamana viitoare”, a promis Nicușor Dan, primarul Capitalei,…

- Bucureștiul este pentru a doua zi in scenariu verde, cu o rata de infectare de sub 1,5 la mia de locuitori. Noile date publicate de Direcția de Sanatate Publica miercuri arata ca rata de infectare a ajuns in Capitala la 1,42. Joi, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența,…

- Bugetul Capitalei a fost adoptat, vineri, dupa ce consilierii PNL si cei ai USR-PLUS au ajuns la o ințelegere in acest sens. Potrivit antena3.ro, 34 de consilieri au votat pentru, 5 impotriva si 15 s-au abtinut. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, de vineri dimineața, ca au fost…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca discuțiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progrese, fiind convenite o serie de ajustari la proiectul de buget, la o forma acceptata de toata lumea. ”Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar și corect pentru a incepe investițiile…

- Bugetul Primariei Capitalei este in pericol sa nu fie adoptat, miercuri, din cauza scandalului politic dintre USR-PLUS București, ai carui lideri sunt Vlad Voiculescu și ministrul Economiei, Claudiu Nasui și primarul general Nicușor Dan. Practic, toate investițiile pe care vrea Nicușor Dan sa le faca…

- Capitala a inregistrat, duminica, o rata de infectare de 5, 53 la mia de locuitori, iar numarul cazurilor de COVID-19 crește rapid, a declarat duminica seara Vlad Voiculescu. In acest context, ministrul Sanatații a spus ca nu este exclus ca Bucureștiul sa intre in lockdown. Vlad Voiculescu ar prefera…

- Primarul Capitalei a anunțat ca Bucureștiul va avea Tren Metropolitan, care va lega toate localitațile de la periferia cu județul Ilfov, cu principalele gari din oraș. Proiectele, in valoare totala de 530 milioane de euro, vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Conform planului,…