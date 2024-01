Stiri pe aceeasi tema

- Gafa in primul discurs public al lui Klaus Iohannis pe 2024. Seful statului roman a pronuntat gresit numele statului Chile, in timp ce trecea in agenda vizitele sale efectuate in 2023 pe continetul sud-american, scrie observatornews.ro.

- Klaus Iohannis a plecat vineri seara, chiar dupa recepția de la Cotroceni de 1 Decembrie, in Dubai, la un summit pe probleme de mediu la care va avea un discurs de cateva minute. Premierul a plecat sambata dimineața in SUA, unde se va intalni, timp de 5 zile, cu secretarul de stat Antony Blinken și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- O avertizare generala cu privire la riscul unor atentate, proteste violente și adunari ilegale a fost transmisa, zilele trecute, de autoritațile din Senegal, ultima țara cu care președintele roman Klaus Iohannis iși incheie, pe 23 noiembrie, turneul din Africa. Agenda publica a Administrației Prezidențiale…

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- In timp ce președintele Klaus Iohannis se afla in turneu in Africa și merge in vizita in Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), premierul Marcel Ciolacu participa, miercuri, la poligonul de trageri din Capu Midia, din județul Constanța. Potrivit anunțului facut de Guvern, exercițiul militar,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, urmeaza sa efectueze o vizita de lucru in Africa saptamana viitoare, chiar inainte de minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, Iohannis și prima doamna au efectuat turnee in Asia: Japonia și Singapore, dar și in America Latina: Brazilia, Chile și Argentina Nu se…