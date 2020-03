Stiri pe aceeasi tema

- Incident in Capitala O soferita a fost scuipata pe geam de un barbat pe scuter. Femeia a povestit intamplarea pe Facebook si a primit sute de reactii si comentarii. Politistii bucuresteni s au sesizat in acest caz si fac cercetari."Dementul asta, cu B 62DGP, tocmai m a scuipat in masina, pe geamul pe…

- Edinson Cavani, atacantul lui PSG, a facut deplasarea in țara natala, Uruguay, in plina pandemie de coronavirus. Atacantul a ajuns azi la aeroportul din Montevideo cu masca și manuși și s-a deplasat imediat in orașul in care s-a nascut, Salto, pentru a ajuta oamenii cu ceea ce au nevoie. Cavani era…

- In plina pandemie de coronavirus, soluțiile dezinfectante sunt practic de negasit in farmacii. Chiar daca gelurile antiseptice sunt recomandate de a fi folosite cu regularitate, oamenii spun ca nu au de unde sa le cumpere.

- Romania a intrat de luni, 16 martie, in stare de urgența, din cauza cazurilor de coronavirus existente in țara noastra. Numarul total de persoane infectate cu COVID-19 a ajuns la 184 in Romania. Dintre acestea, 16 persoane au fost declarate vindecatePreședintele Klaus Iohannis (60 de ani) a decretat…

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- ​Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, în ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus care a lovit din plin omenirea.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa participe la maratonul de la Bath. Deși premierul Boris Johnson a spus ca…

- Suporterii Politehnicii Timișoara, ocupanta locului x11 Romania a depașit 50 de cazuri confirmate de Coronavirus, iar temerile sunt din ce in ce mai mari. Cozile la magazine și farmacii sunt interminabile, iar batranii sunt expuși. Supoterii echipei de fotbal din Timișoara s-au inspirat dintr-o inițiativa…

- Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta carantina și provoaca decesul cuiva.