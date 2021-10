Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Citu susține o conferinta de presa pe teme economice, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului.Conferinta de presa poate fi vazuta LIVE, mai jos in cadrul articolului:Principalele declarații ale lui Florin Cițu:Faptul ca am inclus reforme in PNRR este apreciat…

- Creșterea economica este de doar 1,9% fața de nivelul anterior pandemiei și este rezultatul imprumuturilor uriașe de 1.000 de euro/secunda, acuza PSD, care cere autoritaților sa informeze onest cetațenii cu privire la situația reala a economiei Romaniei. Partidul Social Democrat solicita autoritaților…