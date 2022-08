Stiri pe aceeasi tema

- Daca Ucraina ar fi cedat in fata invaziei ruse in doar cateva zile, asa cum planifica armata lui Putin, Republica Moldova era demult sub senilele tancurilor rusesti. De acest lucru este convins Mark Feygin, fost deputat in Duma de la Moscova, in anii ’90, dar care a parasit Rusia relativ recent, dupa…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Kremlinul a anuntat, marti, ca ofensiva sa in Ucraina se va termina atunci cand autoritatile ucrainene capituleaza, relateaza AFP. ”Partea ucraineana trebuie sa ordone unitatilor nationaliste sa depuna armele. Trebuie sa le ordone militarilor ucraineni sa depuna armele si trebuie sa puna in aplicare…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, sambata, ca anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, mentionand ca nu vede conditii pentru o solutionare politica in termen scurt a acestui conflict. „Anticipam un razboi de lunga durata in Ucraina. Nu vedem, din pacate, conditii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, la baza Mihail Kogalniceanu, ca Rusia este o putere de temut si „noi nu dorim sa avem un razboi cu poporul rus”. Pentru ca Ucraina sa castige si focul sa inceteze, presedintele ucrainean va trebui sa negocieze cu Rusia, a subliniat Macron,…

- Președintele PSD crede ca Iohannis nu va mai fi la Cotroceni dupa 2024, chiar daca o eventuala modificare a Constituției i-ar permite inca un mandat. Marcel Ciolacu a mai declarat ca modificarea Constituției nu este o urgența in acest moment. Chiar daca fosti ministri de justitie ai PSD au discutat…

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…