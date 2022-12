VIDEO. În Odesa a început demontarea gardului din jurul monumentului Ecaterinei a II-a In orașul Odesa, un gard de lemn din jurul monumentului Ecaterinei a II-a este demontat. Presa locala sugereaza ca ar fi vorba de inceputul procesului de demontare a monumentului, scrie BBC . La sfarșitul lunii noiembrie, comitetul executiv al Consiliului municipal din Odesa a votat pentru demontarea monumentelor dedicate Ecaterinei a II-a și lui Alexandru Suvorov. Astfel, potrivit sondajului, marea majoritate a cetațenilor au susținut demolarea monumentului. Inainte de aceasta, monumentul Ecaterinei a II-a a fost stropit in mod repetat cu vopsea, dupa care sculptura a fost acoperita cu polietilena… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

