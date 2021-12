Stiri pe aceeasi tema

- Josephine Baker, artista de music-hall, eroina in miscarea de rezistenta, militanta antirasism, va intra marti in necropola nationala a Frantei, Pantheon. In semn de omagiu, luni seara Empire State Building din New York a fost luminata in culorile Frantei, relateaza News.ro. Jean-Claude Bouillon-Baker,…

- Emblematicul zgarie-nori newyorkez Empire State Building a fost iluminat luni seara in culorile Frantei in semn de omagiu pentru cantareata franco-americana de culoare Josephine Baker, care urmeaza sa fie inhumata marti in mausoleul Pantheon din Paris, informeaza AFP, potrivit Agerpres. De…

- Nationala de fotbal a Frantei, campioana mondiala en titre, s-a calificat in finala Ligii Natiunilor, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 3-2 (0-2), joi seara, la Torino, in a doua semifinala. Belgia, liderul clasamentului FIFA in ultimii trei ani, a condus cu 2-0, prin golurile marcate…

- Prim-ministrul din Mali, Choguel Kokalla Maiga, a acuzat sâmbata Franta ca "i-a lasat în aer" prin decizia sa de a retrage forta Barkhane, ceea ce justifica necesitatea ca tara sa sa caute alti parteneri, informeaza AFP. Pe de alta parte, Moscova a confirmat ca Mali a contactat…

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Statele Unite si-au exprimat vineri regretul în legatura cu rechemarea ambasadorului francez pentru consultari si intentioneaza sa ramâna "angajate în zilele viitoare pentru a rezolva diferendele" cu Parisul, informeaza AFP și Agerpres. "Am fost în contact strâns…

- Doua politiciene au intrat duminica in campanie electorala in Franta cu gandul de a deveni prima femeie presedinta a tarii in urma alegerilor din primavara anului viitor, relateaza The Associated Press.

- Nationala de fotbal a Frantei, detinatoarea titlului mondial, a remizat si cu reprezentativa Ucraina, 1-1, sambata, in deplasare, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, la doar trei zile dupa ce era tinuta in sah de Bosnia. Mikola Saparenko (44), jucator antrenat de Mircea Lucescu la Dinamo…