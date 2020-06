Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea traverseaza și oceanul, mai ales cand știi ca timpul nu așteapta. Marturie sta un argentinian curajos, care ramasese blocat in Portugalia din cauza restricțiilor impuse de pandemie. El a traversat Atlanticul pentru a fi cu tatal sau de 90 de ani.

- In vreme ce rudele și activiștii de partid sunt infipți bine in funcții publice de Ministrul PNL al Dezvoltarii Ion Ștefan, sute de angajați ai Ministerului Dezvoltarii au fost concediați de pe o zi pe alta, unii cu preaviz, alții fara! De ce nu incepe dl Ion Ștefan reformarea administrației publice…

- Berea si bauturile racoritoare sunt in pericol sa isi piarda acidul, din cauza pandemiei, arata Reuters. Pandemia a dus la reducerea cererii de benzina la pompe cu peste 30% iar dioxidul de carbon folosit pentru bauturi era obtinut in urma procesarii etanolului in benzina. Lipsa de cerere pentru…

- COVID-19. Pandemia de coronavirus ne-a schimbat radical modul de viața, deprinderile și modul in care acționam in public. Necesitatea purtarii maștilor incepe sa fie conștientizata de o parte din ce in ce mai larga a populației. Iar campaniile prin care autoritațile indeamna oamenii sa se protejeze…

- Rudele scriitorului a afirmat ca acesta fusese fusese internat la sfarsitul lunii februarie dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19. Luis Sepulveda, nascut in Ovalle, Chile, in 1949 și locuia in Gijon (regiunea spaniola Asturias) din 1997, a fost diagnosticat cu coronavirus si internat in spital dupa ce…

- Romania va inregistra o creștere puternica a epidemiei de coronavirus saptamana viitoare arata datele unei prognoze realizata de mai multe instituții academice, printre care Imperial College London sau Universitatea din Sussex.Potrivit cercetarii, Romania se afla intr-un grup de 26 de state in care…

- Guvernul finlandez a prelungit si inasprit marti controalele la frontiera, restrictionand intrarile si iesirile din tara pana la 13 mai, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Finlanda, spre deosebire de celelalte tari afectate de pandemia de COVID-19, nu duce lipsa de echipament…

- Un protocol privind modul in care trebuie sa intervina angajaii serviciilor de medicina legala, obținut in exclusivitate de medikatv.ro, stabilește ca pacienții decedați, care au fost confirmați cu COVID-19, nu vor mai fi autopsiați, pentru ca acest lucru ar crea ”riscuri ocupaționale inutile pentru…