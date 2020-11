Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit AFP, la Washington, multimea s-a strans in zona Casei Albe si pe Black Lives Matter Plaza, o parte a bulevardului care duce catre resedinta presedintelui SUA. Capitala federala este un bastion democrat. Oamenii au iesit pe strazi purtand pancarte cu castigatorii alegerilor, Biden si Kamala…

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.Citește…

- "America, sunt onorat ca m-ai ales sa conduc țara noastra mareata. Munca va fi grea, dar va promit un lucru: voi fi presedinte pentru toti americanii, indiferent daca ati votat pentru mine sau nu. Voi pastra credinta pe care v-ati pus-o in mine", a fost prima reactie a lui Joe Biden. Locuitorii…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …

- Lumea intreaga e cu ochii pe numaratoarea voturilor din SUA, acolo unde cursa este extrem de stransa intre Donald Trump și Joe Biden. Politicienii din Rusia nu fac excepție, iar publicația Moscow Times a realizat un grupaj cu reacțiile unora dintre aceștia.„Show-ul intitulat alegerile din SUA nu s-a…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…

- Trump, care a petrecut trei zile la Walter Reed Medical Center, de langa Washington, urma sa primeasca marti a cincea transfuzie cu medicamentul antiviral remdesivir, in timp ce este tratat si cu steroidul dexametazona, folosit de obicei pentru cazurile cele mai severe. Presedintele republican, care…