Stiri pe aceeasi tema

- In Elveția a fost format cel mai lung tren de pasageri din lume, unul cu 100 de vagoane, cu o lungime totala de aproape 2 km. A rulat 25 de km și nu a depașit 35 km/h, fiind un tren special creat pentru sarbatorirea a 175 de ani de cand trenurile au inceput sa circule in micul stat alpin. Compania Rhaetian…

- Aeroporturile locale au inregistrat in aceasta vara 6,7 milioane de pasageri, ceea ce inseamna o scadere de 2,6% fata de aceeasi perioada din 2019, anul de referinta pentru industria aviatica, conform datelor Asociatiei Aeroporturilor din Romania.

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, in urma unui eveniment rutier care a avut loc pe raza localitații clujene Manastirea. Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a produs in jurul orei orei 06.40, pe DJ172F, la intersecția cu DJ 161D, in localitatea Manastirea, comuna Mica. ”Din primele verificari…

- Cel putin trei persoane au murit si 11 au fost ranite vineri seara in coliziunea dintre un tren de pasageri si un marfar in nord-estul Croatiei, a informat premierul Andrej Plenkovic, transmite sambata EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat ca a semnat astazi un contract de finantare pentru modernizarea Aeroportului Delta Dunarii din Tulcea. Potrivit ministrului, aeroportul va avea 180 de milioane de lei la dispozitie pentru dezvoltarea unui terminal de pasageri modern si acces la facilitati…

- Un barbat care consumase bauturi alcoolice, prins de politisti la volanul unui autocar cu 50 de pasageri Un barbat care consumase bauturi alcoolice a fost prins luni dimineata de politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta, la volanul unui autocar cu 50 de pasageri. In aceasta dimineața,…

- Un vartej uriaș s-a format duminica in largul brațului Kassandra a peninsulei grecești Halkidiki, scrie presa locala. Fenomenul a fost observat dimineața de localnicii și turiștii din satul Paliouri, el formandu-se din cauza condițiilor meteo instabile din zona, conform digi24.ro . Acest fenomen se…

- Pacienții politraumatizați din accidentul rutier din Bulgaria se mențin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al funcțiilor vitale, anunța Spitalului Clinic de Urgența București – Floreasca. Dintre cei cinci pacienți, trei sunt internați in Secția de Terapie Intensiva, necesitand…