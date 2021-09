Stiri pe aceeasi tema

- The chairman of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR), Kelemen Hunor, declared on Friday, within the 15th Congress of the formation, which is taking place in Sangeorgiu de Mures, that if it were up to him, the Section for the Investigation of Judicial Crimes (SIIJ) would no longer exist,…

- Vicepresedintele FIDESZ din Ungaria, Novak Katalin, care este si ministru al Familiei, a declarat vineri, in deschiderea celui de-al XV-lea Congres al Uniunii Democrate Maghiare din Romania care se desfasoara la Sangeorgiu de Mures, ca maghiarii din Transilvania poate conta pe ajutorul partidului…

- Premierul Florin Cîțu a susținut, vineri, la congresul UDMR, ca actuala coaliție va sta 4 ani la guvernare. Premierul nu a ezitat sa arunce sageți catre USR-PLUS, precizând ca UDMR este un partener de încredere, nu unul care își ”ia jucariile și pleaca acasa”.”Am…

- Dupa alegerile parlamentare din 2008 niciun guvern al României nu a reusit sa stea patru ani, iar în 13 ani au fost 13 guverne, fara a fi incluse și cele interimare, a afirmat liderul UDMR, Kelemen Hunor, vineri, în deschiderea congresului formatiunii. El a spus ca trebuie facute eforturi…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat, vineri, la Congresul Uniunii, ca, dupa anul 2008, niciun guvern nu a reusit sa isi duca mandatul inceput la bun sfarsit și a facut un apel catre PNL și USR-PLUS sa se așeze la masa discuțiilor și sa faca un guvern pentru urmatorii 4 ani, așa cum au promis…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, inainte de inceperea lucrarilor Congresului UDMR, ca ”așteptam festivalul democrației, la alte partide a devenit congresul ridicolului”. Pentru șefia formațiunii maghiare candideaza doar actualul președinte al UDMR, Kelemen Hunor. La Congresul UDMR de la Sangerorgiu…