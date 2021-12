Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența atenționeaza oamenii despre riscul prabușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Avertizarea salvatorilor vine in contextul racirii temperaturii aerului și formarii podului de gheața pe suprafața lacurilor, raurilor și iazurilor din țara.

- In preajma sarbatorilor de iarna Inspectoratul General pentru Situații de Urgența atenționeaza populația asupra pericolului lansarii focurilor de artificii și a materialului pirotehnic. In acest sens, specialiștii indeamna persoanele sa țina cont de bazele securitații vieții și sa nu lanseze artificii…

- "Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost distribuita catre unitațile de invațamant in cursul acestei zile și in aceasta noapte,din cauza intarzierilor in livrarea materialelor, s-a decis schimbarea temporara, pentru saptamana 13-17 decembrie, a zilelor in care…

- Ca urmare a solicitarilor venite din partea presei, referitoare la situația livrarii testelor rapide COVID catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența – IGSU, destinate școlilor din Romania, DDs Diagnostic face urmatoarele precizari: DDS Diagnostic are in stoc cele 2,4 milioane de teste contractate,…

- Trei persoane au ajuns la spital cu leziuni usoare si 15 masini au fost grav avariate, dupa ce un autobuz de ruta din Capitala, parcat pe strada Vasile Alecsandri, a luat-o la vale. Potrivit unor surse citat de publik.md accidentul s-a produs din cauza ca franele autobuzului ar fi cedat si acesta s-a…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a scos 1.400 de locuri vacante de soldați profesioniști. Concurenții trebuie sa indeplineasca anumite condiții inainte de a candida pentru unul dintre cele 1.400 de locuri disponibile. Angajari pompieri 2021 1.356 de posturi vacante de servant vor fi…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a demarat Campania de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon in urma procesului de fermentare a vinului. Activitatea a inceput in localitatea Gornoe, raionul Strașeni și urmeaza a fi desfașurata pe tot teritoriul țarii. In acest sens angajații…