Cu ocazia Zilei Pamantului, marcata in fiecare an pe 22 aprilie, actrita Sigourney Weaver a anuntat noul serial documentar ''Secret of the Whales'', care va fi lansat joi de postul National Geographic, relateaza miercuri EFE. Sigourney Weaver, care nareaza acest documentar produs de James Cameron, a asigurat ca a fost o placere sa colaboreze din nou cu celebrul cineast alaturi de care a filmat "Aliens" (1986) si "Avatar" (2009). "Sa lucrezi alaturi de James Cameron este mereu stimulant, nu sti la ce sa te astepti de la el, dar stii ca nu va fi deloc usor", a spus actrita intr-o…