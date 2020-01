Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul Craciunului sarbatorit marti pe stil vechi in Rusia, liderul ultranationalist rus Vladimir Jirinovski a facut luni un tur al Targului de Craciun amenajat in Piata Rosie si a impartit bani 'alegatorilor', cate o mie de ruble de persoana, numindu-i 'sarmani, orfani, iobagi si sclavi',…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai solidecupluri de la noi. Sunt casatoriți de 11 ani și au impreuna doi copii. Pentrucei care se intrebau cum și-a trecut prezentatorul tv soția in agenda telefonului,iata ca micuța Eva a facut totul public, in mediul virtual. Casatoriti de 11 ani…

- Fosta consiliera a presedintelui Donald Trump Fiona Hill a cerut joi parlamentarilor din Camera Reprezentantilor sa nu promoveze ”falsuri motivate politic” care sa puna sub semnul intrebarii interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza Reuters, conform news.ro.In depozitia…

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a gratiat vineri doi cetateni rusi condamnati in 2017 pentru spionaj, potrivit unui comunicat oficial, deschizand astfel calea pentru un posibil schimb de spioni cu Moscova, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Potrivit mass-media din Lituania, cei doi rusi,…

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei, in varsta de 29 de ani. Doi copii, de 4 și 5 ani, au ramas orfani. Femeia, impreuna cu cei doi copii, locuia cu chirie in apartamentul din Bacau și a fost gasita injunghiata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 'Militarii nostri au vazut intr-adevar avioane americane si drone in zona, care ar fi putut sa actioneze acolo', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca, daca intr-adevar aceasta informatie despre lichidarea lui Abu Bakr al-Baghdadi se confirma, atunci in general…

- Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani. Astfel, Facebook a anuntat ca va creste transparenta prin masuri cum ar fi afisarea unor informatii suplimentare despre detinatorii paginilor de Facebook si…

- Facebook a anuntat ca creste transparenta prin masuri precum afisarea mai multor informatii despre detinatorul unei pagini pe Facebook si va eticheta mai vizibil continutul marcat ca fiind fals de catre controlori independenti, scrie news.ro. Facebook a fost criticata in ultimele saptamani…