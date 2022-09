Stiri pe aceeasi tema

- Paza de coasta elena a recunoscut ca a tras focuri de avertisment in direcția unei nave, care „facea manevre suspecte” in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a invinuit țara vecina de „foc de harțuire”. Capitanul vasului „Anatolian”, cu un echipaj alcatuit din 18 membri,…

- Paza de coasta elena a recunoscut ca a tras focuri de avertisment in direcția unei nave, care „facea manevre suspecte" in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a invinuit țara vecina de „foc de harțuire”, relateaza, duminica, DPA, conform Agerpres.

- Ankara a acuzat Atena de „foc de harțuire” dupa ce garda de coasta elena a tras focuri de avertisment asupra unei nave care „facea manevre suspecte” in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, potrivit agenție Dpa, citata de Agerpres . Potrivit versiunii relatate de catre presa, un vas…

- Garzile de coasta elene au tras focuri de avertisment in directia unei nave care "facea manevre suspecte" in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a acuzat tara vecina de "foc de hartuire", transmite duminica dpa, citeaza

- Garzile de coasta elene au confirmat ca au tras focuri de avertisment in directia unei nave care facea manevre suspecte in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a acuzat tara vecina de foc de hartuire, transmite duminica dpa citata de Agerpres.roCapitanul navei Anatolian…

- Garzile de coasta elene au confirmat ca au tras focuri de avertisment in directia unei nave care „facea manevre suspecte” in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a acuzat tara vecina de „foc de hartuire”.

- Grecia va plati un ”pret mare” daca va continua sa incalce spatiul aerian turc si ”sa hartuiasca” avioanele turce in Marea Egee, a avertizat, sambata, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP, citata de Agerpres. Duminica trecuta, Ankara a afirmat ca avioane turce in misiune in aceasta zona…

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat, sambata, Statul Major al armatei elene, transmite dpa, conform AGERPRES. In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri…