Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, considera ca primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, „minte cu nerusinare atunci cand se prezinta in calitate de candidat independent, in situatia in care PD a adus-o la Primarie”.

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a inceput sa colecteze semnaturile necesare pentru a se inregistra in calitate de candidat independent la alegerile locale noi, din 20 mai. In acest proces, Radu este ajutata de membrii familiei și 60 de voluntari.

- Maia Sandu a recționat la declarația Silviei Radu, care recent a declarat ca spera sa fie susținuta de Maia Sandu in al doilea tur al alegerilor, in cazul in care va decide sa candideze. Maia Sandu declara ca nu o va susține pe Silvia Radu.

- Dupa ce candidatul PL la funcția de primar al Capitalei, Valeriu Munteanu, i-a cerut socoteala actualului edil al municipiului Chișinau, Silvia Radu, în legatura cu faptul ca i-ar fi oferit un birou în cadrul primariei unui consultant politic din România, primarul interimar l-a…

- Actualul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi un potențial candidat al Partitului Democrat la eventualele alegeri locale din Chișinau, care au urma sa fie pe 20 mai 2018. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari in cadrul unei conferințe de presa.

- Pe numele șefei Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale a Primariei Chișinau, Aliona Berdila, a fost inițiata o ancheta de serviciu, noteaza Noi.md. Ancheta vine dupa ce conducerea Primariei a suspectat, in urma unei investigații jurnalistice, ca funcționara ar folosi in interese…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a avut marți zi de audiența a cetațenilor. Problemele abordate de oameni s-au referit la șantierele noi și impactul acestora asupra blocurilor de locuințe din preajma, traversarea mașinilor de mare tonaj prin

- Angajații Primariei Chișinau care nu se vor conforma cerințelor funcției pe care o ocupa vor fi demiși. Anunțul a fost facut de primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, in cadrul primei ședințe a serviciilor Primariei Chișinau din acest an