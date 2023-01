VIDEO. Imigranți filmați în timp ce trec ilegal granița în România Doi libanezi au fost filmați de camerele cu termoviziune in timp ce incercau sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Cei doi au trecut fraudulos granița din Bulgaria in țara noastra și au fost descoperiți in localitatea Carvan din județul Constanța. Aceștia se deplasau pe jos cand au fost observați de polițiștii de frontiera romani. […] The post VIDEO. Imigranți filmați in timp ce trec ilegal granița in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

