Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat miercuri seara ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia.

Presedintele rus, Vladimir Putin, si printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, au avut o discutie prin telefon joi, in care au subliniat importanta cooperarii pe mai departe in cadrul grupului OPEC+ al tarilor producatoare de petrol, a transmis Kremlinul, potrivit Reuters.

Trezoreria americana a anuntat joi inghetarea unor active in valoare de peste un miliard de dolari apartinand unei companii inregistrate in SUA, dar care apartine de fapt oligarhului si politicianului rus Suleiman Kerimov, deja sanctionat de Washington chiar de dinaintea agresiunii Rusiei asupra…

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat decizia de a transfera sistemele de rachete Iskander-M in Belarus.

"Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala", ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden, un final suprarealist de conversatie telefonica, care a avut loc cu patru zile inaintea inceperii…

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri la un post rus de radio ca este imposibil momentan sa se pregateasca o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski.

Presedintele american Joe Biden l-a acuzat luni pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ca incearca sa distruga identitatea Ucrainei, dupa cum demonstreaza bombardamentele ruse asupra unor tinte civile precum scoli, spitale, centre de ingrijire si muzee, informeaza dpa, relateaza Agerpres.

Rusia interzice intrarea in țara a 963 de americani, inclusiv a președintelui Biden și a secretarului de stat Blinken, anunța mediafax.