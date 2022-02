Stiri pe aceeasi tema

- Azi incep Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing 2022. Ceremonia de deschidere, live, de la ora 14,00. Vor fi 100 de minute de spectacol, cu peste 4.000 de participanți. Daca la ediția de vara gazduita de Beijing acum 14 ani ceremonia de deschidere a fost una somptuoasa, de data aceasta, din cauza…

- ​Un numar de 55 cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate în rândul participantilor la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing în ziua de 2 februarie, cel mai mare nivel de pâna acum, conform unei comisii de experti medicali condusa de Brian McCloskey, citata de Reuters.Dintre…

- Depistata pozitiv la sosirea in China, pentru Jocurile Olimpice de iarna, Kim Meylemans, 25 de ani, o sportiva din Belgia care concureaza in proba de skeleton, a trait un adevarat coșmar la Beijing, a notat publicația Le Soir . In ciuda a trei teste covid negative, ea a fost plasata intr-un nou loc…

- Un caz de Covid-19 a fost confirmat in delegația Romaniei de la Jocurile Olimpice de iarna, organizate in China, la Beijing. Cu doua zile inaintea startului oficial al Jocurilor Olimpice de iarna, in delegația Romaniei a fost confirmat un caz de coronavirus. Conform unui comunicat oficial, persoana…

- Posta chineza le-a ordonat angajatilor sai sa dezinfecteze în mod sistematic corespondenta sosita din strainatate, autoritatile invocând posibilitatea sosirii în tara a tulpinii Omicron prin intermediul scrisorilor si a coletelor trimise din Canada, relateaza AFP și Agerpres. Cu…

- Orasul chinez Xian, aflat in carantina, a anuntat duminica o dezinfectare "totala" si o inasprire a restrictiilor, in conditiile in care China inregistreaza un numar record de contaminari cu COVID-19 pentru ultimele 21 de luni, informeaza AFP. Tara aplica o politica de toleranta zero impotriva…

- Nu impresioneaza doar pe teren, o face de atâtea ori și în afara acestuia. Novak Djokovic a ieșit din nou în evidenta și a aratat ca daca nu va participa la Australian Open (17-30 ianuarie 2022) poate avea ca varianta de rezerva Jocurile Olimpice de la Beijing. Prezent la Innsbruck,…