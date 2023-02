Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii de la ISU, plecați sa ajute in Turcia, unde mii de oameni sunt inca prinși sub daramaturi, transmit date cutremuratoare din cadrul intervențiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un copil a gasit un dinte de rechin megalodon pe o plaja din Maryland. Este o descoperire unica in viața, spun specialiștii care a fost realizata chiar in timp ce fata de noua ani cauta fosile impreuna cu parinții ei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Doi tineri cu varstele de 16 si 20 de ani au murit intr-un accident de circulatie care a avut loc in cursul noptii de vineri spre sambata, in Baile Herculane, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat din judetul Gorj, noteaza Agerpres. Fii la…

- Gareth Southgate va ramane in functia de selectioner al Angliei si dupa Cupa Mondiala din Qatar, care se incheie duminica, anunta The Telegraph. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Un copil in varsta de doi ani a fost ranit, in urma exploziei unei butelii intr-un apartament al unui bloc din localitatea ieseana Harlau. El a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, iar medicii spun ca starea lui este stabila. Alte cinsprezece persoane,…

- Episcopul Richard Kuuia Baawobr din Ghana a incetat din viata duminica, la varsta de 63 de ani, la trei luni dupa numirea sa in functia de cardinal, transmite marti agentia DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cand locuitorii din Tver, un oraș situat la 160 de kilometri nord de Moscova, s-au trezit in aceasta dimineața au vazut mai multe vehicule militare, care aveau steagul ucrainean arborat, in timp ce traversau orașul, relateaza The Telegraph. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un copil de patru ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul doi al unui bloc din Bicaz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…