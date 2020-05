Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cadrelor medicale din judetul Botosani contaminate cu COVID-19 a ajuns, joi, la 180, in crestere cu 16 fata de ziua precedenta, se arata intr-o informare de presa transmisa de Centrul Judetean de Comunicare (CJC) coordonat de Institutia Prefectului.Printre cadrele medicale diagnosticate…

- Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii…

- Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii…

- In lupta cu coronavirusul cel mai mare inamic al nostru suntem chiar noi. Cadrele medicale lupta cu lipsa de sinceritate a pacientilor, cu tupeul si nesimtirea acestora, dar mai ales cu inconstienta. O astfel de situatie deosebit de grava a avut loc ieri dimineata, la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului…

- Valentina Morcov, șeful Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" a declarat miercuri intr-o conferința ca un bebeluș de zece luni, al carei mama ar fi revenit de curand din Italia, este suspect de imbolnavire cu...