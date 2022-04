Imaginile primului masacru de la inceputul razboiului fac inconjurul lumii. Soldatii armatei ucrainene au descoperit sute de morți pe strazile din Bucha. Jurnalista Ana Maria Roman, realizator News Hour with CNN de la Antena 3, a realizat un reportaj impresionant in localitatea devastata de armata rusa. „Bucha este un coșmar pentru oricine intra in aceasta […] The post VIDEO. Imaginile masacrului din Bucha. Reportaj impresionant realizat de jurnalista Ana Maria Roman, la News Hour with CNN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .