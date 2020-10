Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere și recent publicate pe rețelele sociale, arata momentul in care o racheta lovește un pod in apropierea localitații Asagi Sus, din regiunea Nagorno Karabah, unde in aceste zile au loc cele mai dure lupte dintre forțele armene și azere din ultimii ani.

- Al doilea oras din Azerbaidjan, Gandja, este "sub tirul" fortelor armene, a anuntat duminica Ministerul azer al Apararii, in timp ce autoritatile din regiunea separatista Nagorno-Karabah afirma ca au distrus un aeroport militar, relateaza AFP si Reuters. "Orasul azer Gandja este sub focul…

- Administratia Vladimir Putin a cerut, marti, Turciei sa nu mai incurajeze conflictul militar in regiunea Nagorno Karabah si sa depuna eforturi pentru un armistitiu intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Mediafax. Pe de alta parte Turcia a declarat ca este gata sa sprijine Azerbaidjanul atat la…

- Evolutia situatiei intre Armenia si Azerbaidjan este „tulburatoare”, iar Romania face apel catre ambele parti sa reia dialogul politic pentru a gasi solutii prin mijloace pasnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. “Evolutia situatiei dintre Armenia si Azerbaidjan, pe linia de…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters si AFP, conform agerpres.ro. ''Sustinem ferm statul nostru, armata noastra si vom…

- Uniunea Europeana a lansat duminica un apel la incetarea imediata a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah si la revenirea Armeniei si a Azerbaidjanului la masa negocierilor, transmite AFP, potrivit Agerpres.''Informatiile privind ostilitatile din Nagorno-Karabah sunt sursa celor mai grave…

- Armenia a anunțat moartea a doi ofițeri. Ambele state se acuza reciproc de bombardarea zonelor civile de la granita. Conflictul dintre cele doua foste state sovietice asupra teritoriului Nagorno-Karabakh ramane fara rezolvare, insa luptele recente s-au dus in Tavush, o zona aflata…