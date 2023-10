VIDEO. Imaginile groazei de la festivalul de muzică în care Hamas a vânat tinerii: „Era ca într-un poligon de tragere” Pe rețelele sociale au aparut imagini cu un puternic impact emoțional din momentul atacului Hamas in timpul unui festival de muzica organizat in apropierea graniței cu Fașia Gaza, potrivit CNN. Cel puțin 260 de tineri au fost uciși, mulți fiind dați disparuți. „Ca un poligon de tragere” Un videoclip care circula pe rețelele de socializare […] The post VIDEO. Imaginile groazei de la festivalul de muzica in care Hamas a vanat tinerii: „Era ca intr-un poligon de tragere” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Noi imagini cu un puternic impact emoțional au fost publicate pe rețelele sociale din momentul atacului Hamas in timpul unui festival de muzica organizat in apropierea graniței cu Fașia Gaza. Cel puțin 260 de tineri au fost uciși, mulți fiind dați disparuți.

