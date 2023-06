Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze catre Grecia si Turcia, in aceasta minivacanta de cinci zile, sunt avertizați de catre MAE ca timpii de asteptare la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare vor fi ridicati. Romanii sunt sfatuiți sa foloseasca toate punctele de…

- Un protest AUR are loc, miercuri, la Parlament. Jandarmii au incercat sa le explice ca nu au autorizație de protest, insa aceștia au devenit violenți și s-au imbrancit cu forțele de ordine. Ludovic Orban transmis ca a fost și el agresat „de protestatari AUR” in timp ce voia sa intre in Parlament. „Am…

- O tanara de 19 ani a provocat, luni, un accident de circulatie in Cluj-Napoca, in timpul probei practice pentru obtinerea permisului. Un barbat de 67 de ani a fost ranit, fiind transportat la spital. Potrivit Politiei Cluj, accidentul s-a produs pe strada Aurel Vlaicu – breteaua de legatura cu strada…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat in Republica Moldova și este extradat in Romania chiar in noaptea de joi. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, Rizea a fost declarat persoana…

- Un autocar care circula pe ruta Chișinau-Kiev s-a rasturnat, sambata, in satul Miciurin, raionul Drochia. 9 cetațeni ucraineni au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit Poliției Replublicii Moldova, oamenii legii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe traseul…

- Doua avioane de lupta F-16 ale detașamentului „Carpathian Vipers”, aflate in misiune de Poliție Aeriana intarita sub comanda NATO, au interceptat vineri doua avioane rusești in Țarile Baltice. Potrivit MApN, in data de 7 aprilie, la numai șase zile de la preluarea misiunii de Poliție Aeriana intarita…

- In lunile urmatoare, alianța va accelera eforturile de a stoca echipamente de-a lungul marginii de est a alianței și va desemna zeci de mii de forțe care se pot grabi in ajutorul aliaților in scurt timp – o mișcare menita sa opreasca Rusia sa-și extinda razboiul dincolo de Ucraina, potrivit Politico.…