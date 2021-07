VIDEO Imaginile disperării, în China. 12 călători au murit înecați în vagoanele metroului inundat. Zeci de oameni strigă după ajutor Imaginile filmate de calatorii prinși in vagoane și postate pe internet sunt cumplite. Oamenii se straduiesc din rasputeri sa iși țina capul deasupra apei care a ajuns in metrou in urma unor inundații fara precedat cauzate de precipitațiile abundente. 12 dintre calatori ar fi murit inecați, sunt ultimele informații transmise de autoritați. Precipitațiile record au […] The post VIDEO Imaginile disperarii, in China. 12 calatori au murit inecați in vagoanele metroului inundat. Zeci de oameni striga dupa ajutor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

