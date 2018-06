Stiri pe aceeasi tema

- Administra:ia Na:ionalE de Meteorologie a emis mai multe aten:ionEri de tip nowcasting. Numeroase jude:e din Romania se aflE sub cod galben pentru fenomene precum averse insemnate cantitativ, grindinE, intensificEri ale vantului "i grindinE.

- Administra:ia Na:ionalE de Meteorologie a emis mai multe aten:ionEri nowcasting de cod galben, care vizeazE diverse jude:e din Romania. Fenomenele semnalate includ descErcEri electrice, averse puternice, grindinE "i intensificEri ale vantului.

- Un batran din Neamț este lovit și strans de gat de catre o femeie, iar imaginile au devenit virale pe internet. Omul este ranit, are sange in urechi, iar internauții l-au recunoscut din imagini. Batranul lovit și agresat ar fi fostul preot din comuna Pipirig, iar agresoarea., ”coana preoteasa”. Fiica…

- Vreme deosebit de calda pentru urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor, dar cu episoade de furtuni periculoase, in special in primele zile din luna iunie, reiese din prognoza de specialitate, valabila pana pe 10 iunie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Romanii se bucura, duminica, de Rusalii, dar veștile nu sunt in totalitate bune, in ceea ce privește vremea. Prognoza meteorologilor accentueaza faptul ca vom avea parte și de furtuni și grindina.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta nowcasting pentru descarcari electrice, ploi cu caracter de aversa și grindina. Furtuni, descarcari electrice și grindina vor acoperi Județul Bistrita-Nasaud, iar cele mai afectate vor fi localitațile Sangeorz-Bai, Maieru, Telciu, Parva,…

- Sfarșitul de saptamana se anunța ploios și vantos. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis cod galben pentru jumatate din țara. Meteorologii spun ca urmeaza intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica, iar duminica o racire accentuata. Incepand…

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a prezentat un raport climatologic conform caruia Romania a intrat intr-un proces ireversibil de incalzire extrema din cauza caruia zona intinse ale tarii se vor transforma in desert incepand din urmatorii ani.