Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor se afla la mii de kilometri distanța de fiica sa, iar acest lucru iși pune amprenta asupra ei. Vedetei ii este extrem dor de Irinuca. (Oferta speciala playstation) Monica Gabor se afla in America acolo unde traiește alaturi de iubitul ei, Mr. Pink. Fetița ei locuiește in Romania impreuna…

- Milionarul de la Izvorani nu vrea sa lase diferența de varsta sa-și puna amprenta pe relația lui cu tinerica Oana Cojocaru. Așa ca s-a gandit sa-i ofere senzații tari, departe de București, la mare inalțime. (Promotiile zilei la monitoare) Irinel Columbeanu (61 de ani) și Oana Cojocaru (21 de ani)…

- Irinel Columbeanu este pus intr-o situatie destul de delicata. Noua lui iubita, Oana, este originara din Bacau. Milionarul sustine ca nu a fost niciodata la Bacau, acolo unde culmea, locuia si fosta lui sotie, Monica Gabor.

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor sunt in relații bune și se sfatuiesc in tot ceea ce ține de educația fiicei lor, Irinuca. Fetița de 11 ani și-a petrecut sarbatorile de iarna, anul trecut, la mama ei, in Statele Unite ale Americii. Irinuca are o relație speciala și cu Anthony, fiul lui Mr. Pink, pe…

- Deși sunt divorțați, Irinel Columbeanu și Monica Gabor știu cum sa se puna de acord in privința fiicei lor, Irina. Cei doi parinți vor ce e mai bine pentru copilul lor, chiar daca acest lucru implica decizii radicale care i-ar putea afecta pe toți, intr-un mod dramatic.

- Exista un motiv bine intemeiat pentru care Irinel Columbeanu a luat-o de soție pe Monica Gabor, alaturi de care are și un copil. Afaceristul are, se pare, un tipar bine definit in ceea ce privește femeile cu care se iubește.