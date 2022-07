VIDEO/ Imagini virale cu doi susținători ai Rusiei. Au distrus indicatoarele rutiere pentru că aveau culorile steagului Ucrainean Imagini cu doi ruși patrioți care au descoperit tricolorul Ucrainei in indicatoarele rutiere: ”Trecerea pentru pietoni” au fost postate pe contul de twitter de catre agenția de știri NEXTA. Cei doi patrioți, aflați intr-o vadita stare de ebrietate, strigand de mama focului: ”Noi suntem pentru Rusia” au realizat cea mai buna acțiune patriotica și morala […] The post VIDEO/ Imagini virale cu doi susținatori ai Rusiei. Au distrus indicatoarele rutiere pentru ca aveau culorile steagului Ucrainean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

