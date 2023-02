Stiri pe aceeasi tema

- O turma de mistreți jucauși a fost surprinsa de o camera video intr-o padure din Apuseni. Imaginile spectaculoase au fost facute publice de catre reprezentanții administrației Parcului Natural Apuseni.

- Cateva dintre cele mai spectaculoase peșteri din Romania se afla in Munții Apuseni, pe teritoriul Parcului Natural Apuseni din Alba. Un documentar inedit surprinde cele mai frumoase formațiuni carstice.

- Regia Naționala a Padurilor - Romsilva a postat pe rețelele sociale o inregistrare video cu un grup de capre negre, surprinse pe pajiștile montane din Bucegi. Printre acestea se numara și iezi, care respecta ierarhia grupului și inainteaza in spatele adulților.

- Iarna s-a așternut in Parcul Național Defileul Jiului iar imaginile surprinse de fotograf sunt de poveste. Totul este acoperit de un alb imaculat iar pasionații de drumeții și fotografie se pot bucura de aceste peisaje. „Parcul Național Defileul Jiului, invelit de nea in cateva fotografii…

- O persoana a murit si 12 sunt date disparute in urma unei explozii foarte puternice care s-a produs intr-o cladire rezidentiala cu trei etaje din Insula Jersey, teritoriu dependent al Coroanei britanice, situat in Canalul Manecii, a anuntat sambata politia, potrivit BBC. Fii la curent cu cele…

- O camera de supraveghere montata intr-un luminiș in munții Piatra Craiului, unde sunt mai mulți bușteni cazuți, a surprins aproape toate animalele salbatice care traiesc in padurile Romaniei. De la veverițe și dihori, pana la cerbi, lupi, urși și chiar un ras, toate salbaticiunile padurii au trecut…

- Cel mai mare mamifer terestru din Europa a fost surprins in imagini spectaculoase prin padurile din Romania, in Parcul Natural Vanatori Neamț. Romsilva a publicat superba filmare, in care zimbrul poate fi observat in mediul lui natural.

- Cercetatorii americani au anuntat, astazi, ca Telescopul Spațial Hubble, lansat de NASA, a reusit sa capteze trei imagini distincte, care ilustreaza un interval de opt zile incepand cu doar cateva ore dupa detonarea unei stele masive.