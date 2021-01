Stiri pe aceeasi tema

- Clanul Duduianu a suferit inca o lovitura grea. Dupa ce Emi Pian a murit in urma cu cateva luni, acum și tatal lui, Nicolae Duduianu, s-a stins din viața. Acesta fost inmormantat astazi, in mare secret. Iata ce au facut fiii regretatului interlop!

- Agenția Naționala a Arhivelor a publicat o expoziție virtuala a cladirii Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, doar ca imaginile edificiului dateaza inca din 1949. Cladirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinau a fost ridicata in perioada anilor 1912-1913. Tirgovețul Constantin…

- Soția lui Mircea Rednic nu sta pe ganduri atunci cand un prieten, fie el necuvantator, este in pericol. Silvia Rednic a cutreierat tot orașul pentru un leac potrivit, insa doar intr-un loc a avut noroc. Imagini inedite cu partenera de viața a fostului fotbalist.

- Maluma este genul de artist care nu se lauda cu ceea ce are, insa cu familia lui se mandrește nevoie-mare. Cum arata cea care i-a dat viața, dar și sora celebrului artist? Imaginea și declarația emoționanta facuta de cantarețul internațional, chiar pe Instagram.

- Imagini cu adevarat emoționante, dar și incredibile, pe de alta parte, au avut loc la morga unui spital din Romania. Rudele unei persoane moarte de COVID au venit sa ridice trupul neinsuflețit, iar in momentul in care a fost scos afara din cladire pentru a fi urcat in mașina mortuara s-au petrecut…

- Razvan Lucescu este un barbat implinit, care, la 51 de ani, arata mai bine decat muli tineri de doar 20. Pesemne ca sportul il ajuta foarte mult, dar oare cine are atat de mare grja de fostul jucator atunci cand nu se afla pe teren sau in tribune?

- Trenul a distrus un tampon la stația de metrou De Akkers, langa Rotterdam, in jurul orei 23:30, in noaptea de duminica spre luni (00.30, ora Romaniei). Din fericire, nu erau pasageri la bord, iar mecanicul a putut ieși singur din tren, inainte de a merge la spital pentru un control medical amanuntit.…

- Imagini unice surprinse in Baia Mare. Dupa multe zile cu ploi și vreme urata, soarele a rasarit și pe strada baimarenilor. Doua curcubee superbe au fost imortalizate in fotografii de catre unul dintre cititorii noștri, cu puțin timp in urma. Source