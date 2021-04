Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz cu potențial exploziv a avut loc marți in statul american Ohio, unde polițiștii au impușcat o tanara de culoare, in timp ce parea ca aceasta ataca cu un cuțit o alta persoana, scrie AFP, citata de Agerpres. Politia americana a impuscat mortal marti o adolescenta de culoare in orasul Columbus…

- Familia lui George Floyd spune ca verdictul dat marți seara in procesul fostului polițist Derek Chauvin, gasit vinovat pentru uciderea barbatului afroamerican in mai 2020, este o victorie, dar ca lupta pentru dreptate nu s-a incheiat, relateaza CNN.

- Poliția din Columbus, Ohio, a ucis, marți, o adolescenta de culoare cu care s-a confruntat, in timp ce aceasta s-a aruncat asupra a doua persoane inarmata cu un cuțit, potrivit autoritaților. Incidentul, care a starnit proteste de strada in cel mai mare oraș din Ohio, a survenit in timp ce națiunea…

- Politia americana a impuscat mortal marti o adolescenta de culoare in orasul Columbus din statul Ohio, in nordul SUA, in timp ce parea sa atace cu un cutit o alta persoana, cu mai putin de o ora inainte de condamnarea fostului politist Derek Chauvin pentru uciderea lui George Floyd, relateaza AFP.…

- Makiyah Bryant, o adolescenta de culoare din orasul Columbus, Ohio, a fost impușcata mortal de polițiști americani. Poliția a tras focuri de arma pentru ca tanara de 16 ani parea sa atace cu un cutit o alta persoana. Totul s-a intamplat cu mai putin de o ora inainte de condamnarea fostului politist…

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile. Acuzarea a spus juratilor ca Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apararea…

- Confruntari intre forțele de ordine și protestatari, in Brooklyn Center, statul Minnesota, dupa ce un polițist l-a impușcat mortal pe Daunte Wright, 20 de ani, un barbat de culoare, oprit la filtru in orașul aflat la nord de Minneapolis, informeaza BBC. Ofițerii au folosit gaze lacrimogene pentru a…

- Un barbat din judetul Arges a fost retinut pentru viol asupra unei fete de 17 ani. Adolescenta nu a reclamat agresiunea la politie, insa a povestit unei cunostinte ca nici tatal si nici fratele ei, carora le-a spus despre viol, nu vor sa o lase sa depuna plangere. In cele din urma, cunostinta a scris…