- Al doilea centru de vaccinare drive-through din țara, deschis 7 zile din 7, este, de luni, la Cluj-Napoca, in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian”. Oricine poate primi vaccinul produs de Pfizer, fara sa fie nevoie de programare, arata Mediafax. Autoritațile locale au deschis, luni, la…

- Primul centru drive-thru din Cluj a fost amenajat in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian” din Cluj. Deși ora de deschidere anunțata era 13:00, coada s-a format cu mult timp inainte. Vorbim,a stfel,d espre o coada de mașini a celor care doresc sa se vaccineze de la podul Garibaldi ;i pana la parcarea…

- Incepand cu ora 13:00, primul centru de vaccinare drive-through in județul Cluj s-a deschis la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, pe strada Splaiul Independenței numarul 6. In acest centru este administrat vaccinul de la Pfizer. In mai puțin de jumatate de ora de la deschiderea centrului…

