- CM 2018. Marco Rojo a adus calificarea nationalei Argentinei in optimile de finala ale Cupei Mondiale, aducand bucurie pentru milioane de oameni. Manifestarile acestora au fost vizibile pe strazile din Buenos Aires, dar au atras si strigatele si lacrimile comentatorului Pablo Giralt. "Nu trebuie…

- Alpinistul Peter Maier a asistat la un fenomen rar in Austria: „un tsunami cazut din cer”. Scena pe care el a filmat-o in zona lacului Millstater ... The post Imagini spectaculoase. Un tsunami… cazut din cer. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Romania se aflE sub avertizare de cod galben de vreme rea, acest lucru insemnand ploi insemnate cantitativ, grindinE, intensificEri ale vantului "i descErcEri electrice. Cele din urmE au fost din plin, in seara zilei de mar:i, pe cerul ora"ului Cluj-Napoca.

- Ceea ce trebuia sa fie un complex rezidential de lux a fost pus la pamant in doar 15 secunde in orașul Yantai, provincia Shandong din China, scrie digi24.ro.Patru blocuri turn, situate pe malul marii, toate cu cel putin 28 de etaje, s-au prabusit simultan intr-un nor de praf.

- Suporterii olteni au plecat in jurul orei 13:30 din gara Craiova cu destinația București, unde echipa lor o va intalni pe AFC Hermannstadt in finala Cupei Romaniei, azi, de la ora 21:00. Sute de suporteri olteni au creat o atmosfera fantastica in gara. Au cantat și au aprins torțe și fumigene pana…

- Nadir a fost nax de botez! Slujba de crextinare a fost una restransE xi fErE prea multe lacrimi... spunem asta pentru cE finuta lui Nadir a stat tare cuminticE pe toatE durata ceremoniei xi nu a plans deloc!

- Incepand de vineri, documentarul „Romania neimblanzita” care prezinta frumusetea vegetatiei si faunei tarii, intra in cinematografe. O initiativa a Auchan Romania, regizat de britanicul Tom Barton-Humphreys, cu un scenariu de el si de Alex Paun, filmul a avut costuri totale de 2,5 milioane de euro,…

