VIDEO. Imagini spectaculoase cu o tornadă surprinsă de un șofer în Prahova Locuitorii din satul Bratașanca din județul Prahova au fost martorii unui fenomen meteorologic neobișnuit pentru Romania. Doua videoclipuri scurte care au aparut in spațiul public arata ceea ce pare a fi o tornada produsa in localitate. Imaginile au fost distribuite de Observatorul Prahovean și prezinta scene care ar fi fost filmate din mașina sambata, 20 […] The post VIDEO. Imagini spectaculoase cu o tornada surprinsa de un șofer in Prahova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

