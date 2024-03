Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a VIII-a de la o unitate de invatamant din Targu Mures a facut scandal in timpul unei ore si a aratat gesturi obscene cadrului didactic. Politistii au venit la scoala si l-au dus pe elev la sediu, unde l-au amendat cu 500 de lei. Cand a revenit la unitatea de invatamant, el a agresat…

- Doua profesoare de la scoala din comun doljeana Calopar s-au luat la bataie, cele doua fiind amendate de politisti. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au anuntat, joi, ca politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta unei unitati de invatamant, din…

- Alerta in București. S-a facut apel la Poliție dupa ce un copil a fost vazut ieșit pe jumatate pe geamul unei mașini in trafic, in zona Salajan. Brigada Rutiera precizeaza ca nu s-a inregistrat nicio plangere legata de vreun copil transportat intr-o mașina, aplecat pe geamul deschis, dar il cauta…

- Polițiști de ordine publica sunt nemulțumiți de un ordin al șefului Poliției Capitalei privind planificarea serviciilor in schimburi. Conform unui anunț al Sindicatului Europol, vineri dimineața, mai mulți agenți de ordine publica au venit sa protesteze in fața Poliției Capitalei. Oamenii sunt nemulțumiți…

- Politistii din Braila au oprit o masina condusa de un barbat care avea permisul suspendat si se afla sub influenta bauturilor alcoolice si drogurilor, iar in autoturism au fost gasite patru kilograme de aur si 400.000 de euro. Surse judiciare afirma ca barbatul este fiul unui cunoscut om de afaceri…

- Un adolescent de 15 ani din București a fost prins de polițiști cu cinci pungi de droguri de mare risc. Minorul avea la el o jumatate de kilogram de cannabis, peste 130 de grame de ecstasy, dar și 30 de comprimate dintr-un medicament periculos. ”Politistii locali G.M si S.N. din cadrul Directiei Generale…

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si continua ancheta sub coordonarea unui procuror, dupa ce un echipaj de Politie aflat in misiune, care avea semnalele acustice si luminoase pornite, a lovit o femeie de 79 de ani care traversa o strada din Resita, la aproximativ…