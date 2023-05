Stiri pe aceeasi tema

- Zahar Prilepin, un cunoscut scriitor nationalist rus, a fost ranit sambata in explozia unei masini-capcana in orasul Nijni Novgorod (situat in partea centrala a Rusiei europene la confluenta raurilor Volga si Oka - n.r.), a transmis agentia rusa de stat TASS, citata de Reuters, conform Agerpres.O…

- Actiunile comerciale unilaterale ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt inacceptabile, a declarat duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au anuntat interzicerea importurilor de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local,…

- Norvegia a anuntat joi expulzarea a 15 angajati ai ambasadei Rusiei la Oslo pe care ii considera „agenti de informatii” operand sub acoperirea posturilor diplomatice, informeaza Reuters si France Presse, citate de Agerpres. „Acesti 15 agenti de informatii sunt declarati indezirabili pentru ca desfasoara…

- O mașina, in care se afla fostul primar din Akimovka, regiunea Zaporojie, Maxim Zubarev a explodat in luni dimineața pe bulevardul Bohdan Khmelnitsky din Melitopol, aflat sub controlul ocupanților ruși., potrivit Nexta. Maxim Zubarev a devenit din 2022 colaborator al rușilor. La fața locului a sosit…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei a anuntat, luni, ca a deschis un dosar penal impotriva procurorului Curtii Penale Internationale si a judecatorilor care au emis vineri un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin pentru acuzatii de crime de razboi, informeaza Reuters. Comitetul,…

- Un atacator a ranit grav o persoana marti, in apropierea unei scoli primare din orasul Bramsche, dupa care s-a ranit grav cu aceeasi arma, a declarat un purtator de cuvant al politiei din Osnabrueck, relateaza Reuters. Atat autorul atacului armat, cat si victima au fost transportate la spital cu elicopterul…