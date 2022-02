Trupe rusești au intrat, vineri, in capitala Ucrainei, inaintand pe strazile și bulevardele dintr-un cartier din zona de nord a Kievului. Imagini postate pe Twitter arata cum un blindat rusesc lovește o mașina condusa de un civil. Pe unul din bulevarde, un blindat rusesc iși schimba direcția de mers și intra dinadins intr-o mașina de […] The post VIDEO/ Imagini șocante pe strazile din Kiev. Un blindat rusesc trece peste o mașina condusa de un civil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .