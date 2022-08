Polițiștii din Sectorul 2, impreuna cu reprezentanții ANPC, au mers, marți, in control la un cunoscut fast-food, unde o clienta a filmat in vitrina carne cu viermi pe ea, aflata la vanzare. „Imi pare rau ca nu am filmat mai mult inclusiv personalul, dar șocul a fost mult prea mare și am plecat in secunda […] The post VIDEO. Imagini șocante la un fast-food din Capitala. Carne cu viermi pusa la vanzare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .